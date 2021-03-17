В США задержали злоумышленника, стрелявшего в посетителей массажных салонов

В результате нападений погибли 8 человек, один ранен.



Акворт. США. Полиция задержала предполагаемого виновника стрельбы в массажных салонах американского штата Джорджия. В результате его действий погибло не менее 8 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал представитель офиса шерифа округа Чероки капитан Джей Бейкер, нападения на массажные салоны начались вечером 16 марта в Акворте (примерно 50 км к северу от столицы штата Атланты). В результате 5 человек получили ранения. Двое из них скончались на месте. Еще двое умерли в больнице, выжил только один.

В итоге стрелка задержали в округе Крисп (примерно 240 км к югу от Атланты). Известно, что злоумышленнику 21 год.

Также его подозревают в атаке на 2 других массажных салона, расположенных в Атланте. Там скончались 4 человека.