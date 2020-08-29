Гендиректора компании Bonduelle насмерть сбила машина

Трагедия произошла, когда мужчина катался на велосипеде с супругой и друзьями.

Франция. Гендиректора известной французской компании Bonduelle («Бондюэль») Жерома Бондюэля насмерть сбила машина. Как пишет «Газета», трагедия произошла в городе Лилль.

Мужчина катался на велосипеде с супругой и друзьями. Водитель машины, врезавшейся в Бондюэля, скрылся, а бизнесмен погиб на месте от полученных травм.

Стоит отметить, что продукция компании «Бондюэль» представлена как во Франции, так и во многих европейских странах, России, США, Канаде и других государствах.