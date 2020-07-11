Спасателей в этот момент на пляже не было.

Александрия. Египет. 10 человек погибли в Египте при попытке спасти тонущего ребенка. Трагедия произошла на одном из самых опасных пляжей под Александрией, сообщает НТВ.

Рано утром отдыхавшие на пляже заметили, что купавшийся ребенок тонет. Взрослые бросились на выручки, однако помочь не смогли. В результате погиб и сам ребенок, и 10 человек, пытавшихся его спасти.

Спасателей в этот момент на пляже не было. Дело в том, что все пляжи Египта, кроме принадлежащих отелям, закрыты из-за пандемии коронавируса. Жители пытаются посещать пляжи рано утром или поздно вечером, чтобы не попасться патрулям, штрафующим нарушителей.

Стоит отметить, что местные называют это пляж, на котором произошла трагедия, «пляжем смерти» из-за опасных течений возле берега и участившихся случаев гибели пловцов. Сейчас тела утонувших ищут в море. Шесть человек найдены погибшими. Поисковая операция продолжается.