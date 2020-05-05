55 журналистов в мире скончались от коронавируса

Больше всего смертей среди представителей СМИ зарегистрировано в Эквадоре.

Китай. 55 журналистов из 23 стран скончались от коронавируса с начала пандемии. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Больше всего смертей среди журналистов зарегистрировано в Эквадоре – там погибли 9 человек. В США выявлено 8 смертей.

В России скончались 3 из более 100 представителей СМИ с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Среди заболевших – 45 журналистов федеральных СМИ и их сотрудников в корреспондентских пунктах в регионах, а также около 60 журналистов региональных СМИ. У большинства заболевших не наблюдается симптомов.

Соловьев также сообщил, что более 500 российских журналистов на данный момент находятся на домашнем карантине под наблюдением медицинских служб.