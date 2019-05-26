Троих человек выбросило из сломавшейся карусели в Калифорнии

Пострадавших госпитализировали.

Калифорния. США. Три человека пострадали из-за поломки карусели «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в калифорнийском Риверсайде. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на FoxNews.

Капсула, в которой сидели потерпевшие, с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска. В результате посетителей выбросило из аттракциона.

Отмечается, что среди пострадавший 10-летний ребенок, а также пожилой мужчина. Последний находится в больнице в критически тяжелом состоянии.

Вероятной причиной происшествия назвали не сработавший водяной насос.