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Троих человек выбросило из сломавшейся карусели в Калифорнии

10:30, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
10:30, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#Карусель\n#аттракционы\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие
Фото: youtube.com (Известия)
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Пострадавших госпитализировали.

Калифорния. США. Три человека пострадали из-за поломки карусели «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в калифорнийском Риверсайде. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на FoxNews.

Капсула, в которой сидели потерпевшие, с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска. В результате посетителей выбросило из аттракциона.

Отмечается, что среди пострадавший 10-летний ребенок, а также пожилой мужчина. Последний находится в больнице в критически тяжелом состоянии.

Вероятной причиной происшествия назвали не сработавший водяной насос.

10:30, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
294
0
#США\n#Карусель\n#аттракционы\n#пострадавший ребенок\n#пострадавшие
МирТесен

 

 

 


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