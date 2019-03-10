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Почти 30 женщин спасли из сексуального рабства в Сиэтле

12:31, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
12:31, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
29
0
#США\n#проститутки\n#происшествие
Фото: pixabay.com
29
0

26 «массажисток» купились на общение больших заработков.

Сиэтл. США. 26 китаянок спасли из сексуального рабства в американском Сиэтле. Как пишут Вести.ру, женщинам от 20 до 60 лет. Они согласились переехать из Китая и работать в массажных салонах, купившись на обещания больших заработков. Их трудоустройство казалось вполне законным, однако дамам приходилось жить в тяжелых условиях и заниматься проституцией свыше 20 часов в сутки. Передвижения «массажисток» ограничивались либо контролировались.

Правоохранительные органы задержали шестерых подозреваемых в содействии проституции и отмывании денег. Также полиция изъяла наличные деньги и оружие.

Поводом к расследованию стали обращения в полицию граждан, заявляющих о возможной торговле секс-услугами в нескольких массажных салонах Сиэтла. Правоохранители в итоге вывели на чистую воду целую преступную организацию, эксплуатировавшую женщин.

12:31, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
29
0
#США\n#проститутки\n#происшествие

 

 

 


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