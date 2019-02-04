По меньшей мере 10 человек погибли из-за схода лавин в Альпах

В регионе выпало много снега.

Не менее 10 человек погибли в минувшие выходные на горнолыжных курортах в Альпах из-за схода лавин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

В опасную зону попали итальянские, австрийские, французские и швейцарские курорты. В том регионе выпало большое количество снега.

Больше всего пострадали туристы итальянской части Альп, там погибли 5 человек. Также стихия унесла жизнь 18-летнего лыжника в итальянском Больцано, один сноубордист стал жертвой лавины в районе Ломбардии.

На французской территории погиб один лыжник, под лавину в швейцарской части гор попали два человека, одного из которых госпитализировали.

В Австрии под снегом умер пожилой мужчина.

Отмечается, что все погибшие катались за пределами трасс.