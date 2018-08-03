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В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

18:40, 03 августа, 2018
Анна Торхова
18:40, 03 августа, 2018
Анна Торхова
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#инвалиды\n#полиция\n#правоохранительные органы\n#Швеция
Фото: pixabay.com
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Правоохранители три раза выстрелили молодому человеку в живот.

Стокгольм. Швеция. В Швеции полицейские застрелили 20-летнего парня с синдромом Дауна. Молодой человек играл на улице с игрушечным пистолетом, пишет REGNUM.

Парень направлял пистолет на прохожих, из-за чего те вызвали полицию. На месте сотрудники попросили инвалида опустить «оружие», но он не понял указания и продолжал играть.

После этого полицейские три раза выстрелили ему в живот.

Мать погибшего рассказала, что сын почти не разговаривал и был безобиден.

18:40, 03 августа, 2018
Анна Торхова
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#инвалиды\n#полиция\n#правоохранительные органы\n#Швеция

 

 

 


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