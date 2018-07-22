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Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши

12:30, 22 июля, 2018
12:30, 22 июля, 2018
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#здоровье\n#косметика\n#Австралия
Фото: Pixabay
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Срок годности у краски для ресниц закончился 20 лет назад.

Аделаида. Австралия. Пожилая австралийка Ширли Поттер ослепла из-за просроченной туши. Как пишет Vm.ru, женщина принарядилась перед выходом в свет со своими дочерьми.

Однако после макияжа женщина стала испытывать дискомфорт. К врачам она обратилась только спустя несколько месяцев.

«Офтальмолог сообщил женщине, что у нее серьезная глазная инфекция, которая могла появиться из-за использования просроченной косметики», - отмечает издание.

Выяснилось, что срок годности у краски для ресниц закончился 20 лет назад.

После инцидента пожилая женщина практически ослепла. По прогнозам, полностью потеряет зрение в ближайшие три года.

12:30, 22 июля, 2018
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#здоровье\n#косметика\n#Австралия

 

 

 


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