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Окинава потребовала прекратить полёты истребителей США над островом

10:40, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
10:40, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#США\n#Япония\n#Окинава\n#истребители\n#военные учения\n#крушение самолета
Фото: pixabay.com
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Самолёт F-15 потерпел крушение вскоре после взлёта.

Окинава. Япония. Власти японской префектуры Окинава требуют прекратить полёты размещённых на острове истребителей F-15 ВВС США. Как сообщает «Взгляд», местные власти предлагают запретить полёты, пока не установят причины крушения в субботу, 10 июня, одного из самолётов.

Требование передано местному командованию вооруженных сил США. Глава минобороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от Соединённых Штатов предпринять меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. По его словам, американскому командованию сделано соответствующее представление.

Отметим, истребитель ВВС США F-15 упал в море в 80 км от города Наха вскоре после взлёта с американской базы Кадэна на Окинаве.

Разбившийся самолет участвовал в тренировках вместе с шестью другими F-15, также приписанными к базе на японском острове.

10:40, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
411
0
#США\n#Япония\n#Окинава\n#истребители\n#военные учения\n#крушение самолета

 

 

 


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