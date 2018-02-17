Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

Магнитуда составила 7,2, созван Национальный комитет по ЧС.

Мехико. Мексика. 998 тысяч домов лишились энергоснабжения в Мексике из-за мощного землетрясения. Как сообщает russian.rt.com, об этом написал в своём Twitter руководитель мексиканской Федеральной комиссии по электричеству Хайме Эрнандес.

По его данным, пострадали дома и офисы в Мехико, а также в штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос.

Магнитуда землетрясения составила 7,2. Информации о погибших или пострадавших в результате стихийного бедствия пока не поступало.

В связи со случившимся президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.