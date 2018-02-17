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      Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

      10:38, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      10:38, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      685
      0
      #энергетика\n#Мексика\n#чрезвычайная ситуация\n#электричество\n#землетрясение\n#разрушения\n#стихийное бедствие
      Фото: pixabay.com
      685
      0

      Магнитуда составила 7,2, созван Национальный комитет по ЧС.  

      Мехико. Мексика. 998 тысяч домов лишились энергоснабжения в Мексике из-за мощного землетрясения. Как сообщает russian.rt.com, об этом написал в своём Twitter руководитель мексиканской Федеральной комиссии по электричеству Хайме Эрнандес. 

      По его данным, пострадали дома и офисы в Мехико, а также в штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос. 

      Магнитуда землетрясения составила 7,2. Информации о погибших или пострадавших в результате стихийного бедствия пока не поступало. 

      В связи со случившимся президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.

      10:38, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      685
      0
      #энергетика\n#Мексика\n#чрезвычайная ситуация\n#электричество\n#землетрясение\n#разрушения\n#стихийное бедствие

       

       

       

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