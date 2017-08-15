  • $ 60.19 ↑
  • € 70.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Дэдпул 2»

      12:55, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:55, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      310
      0
      #кино\n#трагедия\n#фильм\n#гибель человека\n#несчастный случай
      Фото: twitter.com/metromontreal
      310
      0

      Трагедия произошла во время выполнения опасного трюка.

      Ванкувер. Канада. Каскадер Джой Харрис погибла, участвуя в съемках фильма «Дэдпул 2». Как пишет Life.ru, девушка не справилась с управлением мотоцикла при выполнении опасного трюка и вылетела из окна здания. 

      Vancouver Police on Twitter

      По данным издания, очевидцы событий сообщили, что перед инцидентом слышали сильный скрип тормозов. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. 

      Члены съемочной группы и исполнитель главной роли голливудский актер Райан Рейнольдс выразили соболезнования родственникам и близким погибшей. 

      - Сегодня мы трагически потеряли члена команды во время съёмок "Дэдпула". Мы убиты горем, опустошены... но признаём, что ничто не может приблизиться к горю и боли, которые её семья и близкие должны чувствовать в этот момент. Моё сердце вместе с ними - вместе с каждым человеком, которому она была дорога в этом мире, - написал знаменитый актёр в своем официальном аккаунте в Инстаграм. 

      Instagram post by Ryan Reynolds * Aug 14, 2017 at 9:20pm UTC
      12:55, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      310
      0
      #кино\n#трагедия\n#фильм\n#гибель человека\n#несчастный случай

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      14:55, 08 августа, 2017
      6824

      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      4936
      13:00, 13 августа, 2017

      Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

      3905
      14:00, 11 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      2743
      12:05, 14 августа, 2017

      Находящегося в федеральном розыске неплательщика алиментов из Ижевска задержали в ХМАО

      2689
      16:07, 08 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      8011

      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      1259
      14:52, 11 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      1118
      11:10

      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      1003
      18:58, 10 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      933
      09:05, 09 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      3112

      Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

      787
      16:39, 11 августа, 2017

      Apple запатентовала новый iPhone

      764
      12:00, 09 августа, 2017

      Хакеры слили в сеть сценарий пятой серии нового сезона «Игры престолов»

      726
      09:05, 08 августа, 2017

      Турция пригрозила санкциями в ответ на запрет ввоза томатов в Россию

      700
      11:20, 10 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

      14 августа, 2017

      Тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске

      14 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

      11 августа, 2017