Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Дэдпул 2»

Трагедия произошла во время выполнения опасного трюка.

Ванкувер. Канада. Каскадер Джой Харрис погибла, участвуя в съемках фильма «Дэдпул 2». Как пишет Life.ru, девушка не справилась с управлением мотоцикла при выполнении опасного трюка и вылетела из окна здания.

По данным издания, очевидцы событий сообщили, что перед инцидентом слышали сильный скрип тормозов. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Члены съемочной группы и исполнитель главной роли голливудский актер Райан Рейнольдс выразили соболезнования родственникам и близким погибшей.

- Сегодня мы трагически потеряли члена команды во время съёмок "Дэдпула". Мы убиты горем, опустошены... но признаём, что ничто не может приблизиться к горю и боли, которые её семья и близкие должны чувствовать в этот момент. Моё сердце вместе с ними - вместе с каждым человеком, которому она была дорога в этом мире, - написал знаменитый актёр в своем официальном аккаунте в Инстаграм.