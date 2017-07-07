  • $ 60.24 ↑
  • € 68.38 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      Новичок
      11:55, 07 июля, 2017
      Новичок
      343
      0
      #животные\n#авиаперелёты\n#природа\n#пилоты\n#несчастный случай\n#крушение самолета
      Фото: pixabay.com
      343
      0

      Инцидент произошел из-за потери ориентации летчиком в темное время суток.

      Майями. США. Пилота, разбившегося во Флориде самолета, съел аллигатор. По предварительной информации, крушение воздушного судна произошло из-за ошибки летчика, который не смог сориентироваться в пространстве в ночное время суток, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail. 

      Останки рухнувшего самолета обнаружили в болотистой местности недалеко от Хомстеда при помощи вертолета. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что тело пилота обгладывал огромный аллигатор. 

      В настоящее время полиция проводит расследование всех обстоятельств произошедшего. По данным Федерального управления авиации, погибший пилот был единственным человеком на борту. Однако ранее совершал аварийную посадку.

       

      11:55, 07 июля, 2017
      Новичок
      343
      0
      #животные\n#авиаперелёты\n#природа\n#пилоты\n#несчастный случай\n#крушение самолета

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 июня, 2017
      8682

      Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Гальцина заподозрили в мошенничестве

      7635
      13:45, 30 июня, 2017

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      5690
      18:29, 04 июля, 2017

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4279
      08:44, 02 июля, 2017

      Экс-руководитель администрации главы Удмуртии Андрей Гальцин оказался не в курсе проводимых у него обысков

      4054
      11:27, 30 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      11:05, 01 июля, 2017
      1172

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      992
      12:00, 02 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      991
      16:56, 06 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      987
      12:50, 04 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      854
      18:30, 01 июля, 2017

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      10:00, 30 июня, 2017
      1089

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      1006
      19:23, 01 июля, 2017

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      734
      16:08, 03 июля, 2017

      В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

      649
      14:53, 30 июня, 2017

      В сети появилось новое видео iPhone 8

      597
      18:32, 03 июля, 2017

      Мультимедиа

      Путин в Ижевске. Кванториум

      Открытие «Кванториума»

      «Кванториум» в Ижевске