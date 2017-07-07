Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

Инцидент произошел из-за потери ориентации летчиком в темное время суток.

Майями. США. Пилота, разбившегося во Флориде самолета, съел аллигатор. По предварительной информации, крушение воздушного судна произошло из-за ошибки летчика, который не смог сориентироваться в пространстве в ночное время суток, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Останки рухнувшего самолета обнаружили в болотистой местности недалеко от Хомстеда при помощи вертолета. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что тело пилота обгладывал огромный аллигатор.

В настоящее время полиция проводит расследование всех обстоятельств произошедшего. По данным Федерального управления авиации, погибший пилот был единственным человеком на борту. Однако ранее совершал аварийную посадку.