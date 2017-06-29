В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

Полиция пыталась скрыть страшную правду от родственников погибшей.

Бангкок. Таиланд. Семья погибшей в Таиланде 30-летней туристки из Бельгии жалуется на местную полицию, которая объявила причиной смерти женщины суицид. На самом деле ее съел гигантский варан, заявляют родственники. Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на Daily Mail.

Бельгийка пропала на острове Тау. Позже около норы варана было обнаружено ее наполовину съеденное тело. Установить личность жертвы крупной рептилии удалось по пломбам на зубах, информация о которых сохранилась у стоматологов.

Однако полиция списала гибель туристки на суицид. По мнению родственников, местные правоохранители пытались скрыть истинные причины случившегося, поскольку это уже седьмой случай гибели человека от нападения варана за последние 3 года. Такая информация могла бы отпугнуть отдыхающих и разорить владельцев местных отелей.

Различные виды тропических варанов (крупных ящериц) могут достигать 3 и более метров в длину, наиболее известен среди них комодский дракон, обитающий на четырех небольших островах в Индонезии. Укус многих варанов ядовит, так как в их пасти содержится трупный яд.