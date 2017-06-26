Пассажирское судно затонуло в Колумбии

В результате инцидента погибли шесть человек, более тридцати считаются пропавшими без вести

Гуатапе. Колумбия. Пассажирское судно, перевозившее туристов, затонуло на севере Колумбии. В результате инцидента погибли шесть человек, более тридцати считаются пропавшими без вести, сообщил СМИ президент страны Хуан Мануэль Сантос, пишет Интерфакс.

Отмечается, что четырехпалубное судно перевозило, по предварительным данным, 170 человек и затонуло возле города Гуатапе. В ходе спасательной операции удалось спасти 140 человек.

В настоящее время продолжается спасательная операция. Причины произошедшего пока не сообщаются.