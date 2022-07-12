Илон Маск сообщил о взрыве при испытаниях новой ракеты компании SpaceX

Хьюстон. США. Возгорание и взрыв произошли во время испытаний новой ракеты-носителя, разработанной компанией SpaceХ Илона Маска. Изделие Super Heavy создавалось для вывода на орбиту космического корабля Starship, пишет Газета.ру.

Испытания прототипа ракеты-носителя проводились в американском штате Техас. Как написал в соцсети Илон Маск, причиной аварии может быть проблема при запуске двигателя с вращением.

«В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — приводит издание перевод поста миллиардера.

На космическом корабле многоразового использования Starship конструкторы НАСА и SpaceХ надеются достичь Марса. Однако пока лишь одно из летных испытаний аппарата, состоявшееся в мае 2021 года, завершилось успешно.