Власти США вновь усмотрели «русский след» в кибератаках на разработки антиковидных вакцин

Заодно в причастности к этому заподозрили Китай, Иран и КНДР.



Вашингтон. США. Несколько стран, в том числе Россия, организовали серию кибератак на американские разработки вакцин от коронавируса. Об этом говорится в финансовом отчете за 2021 финансовый год Министерства юстиции США, сообщает RT.

«Только за последний год ряд государств, в том числе КНР, Россия, Иран и КНДР, посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования, связанные с разработкой в США вакцин от COVID-19», — приводит телеканал цитату из документа.

По мнению специалистов ведомства, через интернет указанные страны якобы похищали ценную информацию, компрометировали «американские сети и цепочки поставок», а также «сеяли рознь с целью подрыва демократии». Фактов в подтверждение этих обвинений в докладе не приводится.

Телеканал обратился за комментарием к профессору кафедры сравнительной политологии РУДН Юрию Почте. Эксперт пояснил, что публикацией подобных отчетов США пытаются проводить свою политику сдерживания России, причем американский истеблишмент готов использовать для этого даже пандемию, представляющую угрозу выживанию человечества. Конкуренцию за политическое влияние и прибыль фармацевтических корпораций не останавливает даже гибель от коронавируса сотен тысяч людей по всему миру, отметил ученый.

Напомним, в кибератаках на американских разработчиков вакцин от COVID-19 обвинял Россию в 2020 году директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Также, по его словам, вредить фармацевтам из Соединенных Штатов через интернет пытались Китай и Иран.

Между тем Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года. А в мае 2021 года Владимир Путин предложил бесплатно передать нуждающимся в защите населения от коронавируса странам технологии производства российских антиковидных вакцин. Президент объяснил это тем, что в сложившейся ситуации необходимо спасать человеческие жизни по всему миру, а не думать о выгоде.