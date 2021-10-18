Для создания виртуальной реальности Facebook наймет 10 тысяч сотрудников в Европе

Разрабатываемая компанией «метавселенная» позволит пользователям соцсети полностью перейти в иллюзорный мир.



Менло-Парк. США. В течение 5 лет Facebook создаст собственную «метавселенную». Для этого компания наймет примерно 10 тыс. новых сотрудников в странах Евросоюза, пишет «Интерфакс».

Реализацией проекта займется подразделение Oculus. Высококвалифицированных инженеров будут искать в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии. В соцсети пояснили, что уверены в высоком технологическом и профессиональном уровне кадров, которые имеются в указанных государствах.

Создание «метавселенной» Facebook предполагает разработку целого виртуального мира, общение в котором будет осуществляться пользователями с помощью очков виртуальной реальности. Основатель Faсebook Марк Цукерберг анонсировал создание «метавселенной» летом 2021 года. Инвестиции в нее могут составить порядка 50 млн долларов США.