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Ctrl+c и Ctrl+v: в Америке скончался создатель команд «копировать» и «вставить» Ларри Теслер

17:08, 20 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Ctrl+c и Ctrl+v: в Америке скончался создатель команд «копировать» и «вставить» Ларри Теслер
17:08, 20 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#Hi-Tech\n#программирование\n#ученые\n#компьютеры\n#изобретения
Фото: wikipedia.org
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Программисту было 74 года.

Пало-Альто. США. Ученый, программист и изобретатель в сфере информационных технологий Ларри (Лоуренс) Теслер умер в США в возрасте 74 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Ларри Теслер был научным сотрудником в компании Xerox. Именно там, работая над языком программирования Smalltalk-76, он придумал и внедрил команды «копировать» и «вставить» (Ctrl+c и Ctrl+v), а также ряд других полезных изобретений, без которых немыслима жизнь современного пользователя компьютера.

«Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», - сообщила в своем Twitter компания Xerox.

Лоуренс Теслер окончил Стэнфордский университет. С 1973 года работал в научно-исследовательском центре Xerox PARC. Кстати, именно там были изобретены графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь. С 1980 по 1997 год Теслер был сотрудником компании Аpple. Реализовал ряд проектов в других корпорациях, в частности Yahoo! и Amazon.

17:08, 20 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#Hi-Tech\n#программирование\n#ученые\n#компьютеры\n#изобретения

 

 

 


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