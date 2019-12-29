Instagram начнёт предупреждать о публикации оскорбительного контента

Новая функция скоро появится во всём мире.

США. Разработчики добавили в Instagram новую функцию, которая активируется при публикации фото и видео с подписью оскорбительного содержания. Об этом сообщает журнал Популярная наука.

Искусственный интеллект анализирует публикацию и сравнивает подпись с теми, на которые уже поступали жалобы из-за содержания. Если возникают подозрения, то приложение сообщит об этом пользователю и предложит изменить подпись. На совет можно не обращать внимания, никаких санкций не последует.

Новая функция разработана на основе аналогичного инструмента, который Instagram представил в июле 2019 года. Его целью был анализ комментариев для борьбы с травлей в интернете, которая уже приводила к трагедиям.

Новая функция пока доступна только в нескольких странах, но уже в ближайшее время появится во всём мире.