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В Казахстане разработают свой бренд автомобилей

13:23, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
13:23, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Казахстан\n#разработка\n#проект\n#автомобиль
Фото: pxhere.com
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Марка будет подобна российской Lada.

Астана. Казахстан. В Казахстане начали работу над отечественным брендом автомобилей. Об этом пишет «РГ».

Инициаторы планируют продавать на рынке машины под маркой, подобной российской Lada  или узбекистанской Uz-Daewoo. Собственное название в Астане пока не выбрали.

В качестве инвесторов хотят привлечь китайцев, в частности компанию Jac, передает «Казинформ» слова руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса страны Андрея Лаврентьева.

Сроки реализации проекта пока не установлены, однако правительство поставило «четкую цель».

 

13:23, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
135
0
#Казахстан\n#разработка\n#проект\n#автомобиль

 

 

 


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