В Казахстане разработают свой бренд автомобилей

Марка будет подобна российской Lada.

Астана. Казахстан. В Казахстане начали работу над отечественным брендом автомобилей. Об этом пишет «РГ».

Инициаторы планируют продавать на рынке машины под маркой, подобной российской Lada или узбекистанской Uz-Daewoo. Собственное название в Астане пока не выбрали.

В качестве инвесторов хотят привлечь китайцев, в частности компанию Jac, передает «Казинформ» слова руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса страны Андрея Лаврентьева.

Сроки реализации проекта пока не установлены, однако правительство поставило «четкую цель».