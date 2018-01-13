Японцы научили искусственный интеллект распознавать и показывать мысли человека

Пока роботу под силу определять только простые фигуры и буквы алфавита.

Токио. Япония. Роботы стали способны понимать и отображать человеческие мысли. Этому их научили японские ученые, пишут «Известия» со ссылкой на The Next Web.

В процессе эксперимента людям показывали изображения, а ученые тем временем фиксировали импульсы, которые возникали у испытуемых в мозгу. Данные передавались нейросети, которая училась визуализировать полученную информацию.

На первом этапе искусственный интеллект справился с отображением простых фигур и букв алфавита.

Ученые считают этот результат обнадеживающим. Со временем роботов можно будет научить понимать гораздо больше, и создать систему мгновенной передачи команд от человеческого мозга к машине. С ее помощью полностью, в частности, парализованные больные смогут управлять искусственным телом.