  • $ 58.93 ↑
  • € 69.71 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Instagram запустит собственный мессенджер

      09:05, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:05, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      202
      0
      #Hi-Tech\n#социальные сети\n#разработка\n#Instagram\n#мобильные приложения\n#тесты
      Фото: pixabay.com
      202
      0

      Ожидается, что после запуска он заменит такой раздел социальной сети как Direct.

      Лос-Анджелес. США. Популярная социальная сеть Instagram начала тестировать собственный мессенджер. Как пишет ФАН, в будущем он заменит Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями, историями и видео.  

      В новое приложение разработчики включили три раздела – камера, настройки профиля и входящие сообщения.   

      Пока в тестовом режиме с мессенджером могут работать пользователи устройств на iOS и Android в шести странах - Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае.  

      Отмечается, что пока руководство социальной сети не называет дату его запуска в глобальном масштабе. 

      09:05, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      202
      0
      #Hi-Tech\n#социальные сети\n#разработка\n#Instagram\n#мобильные приложения\n#тесты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13812

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      11106
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4901
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4714
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4118
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1704

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1301
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      953
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      799
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      780
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1287

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1023
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      818
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      744
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      707
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул»

      07 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      06 декабря, 2017