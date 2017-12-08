Instagram запустит собственный мессенджер

Ожидается, что после запуска он заменит такой раздел социальной сети как Direct.

Лос-Анджелес. США. Популярная социальная сеть Instagram начала тестировать собственный мессенджер. Как пишет ФАН, в будущем он заменит Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями, историями и видео.

В новое приложение разработчики включили три раздела – камера, настройки профиля и входящие сообщения.

Пока в тестовом режиме с мессенджером могут работать пользователи устройств на iOS и Android в шести странах - Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае.

Отмечается, что пока руководство социальной сети не называет дату его запуска в глобальном масштабе.