В Японии создали устройство, с помощью которого можно попробовать музыку

Гаджет смешивает коктейли в зависимости от того, какая песня или мелодия звучит.

Токио. Япония. Ученые страны восходящего солнца создали аппарат, способный анализировать музыкальные композиции и на основе их смешивать коктейли. Новый гаджет под названием Squeeze Music представила компания Nomura, пишет ИА REGNUM.

Принцип работы устройства достаточно прост: специальная программа определяет, как звучит та или иная композиция и анализирует, с каким настроением ее исполняют. В зависимости от этого аппарат определяет в каких пропорциях смешать тот или иной напиток. Например, любители джаза могут попробовать коктейль с небольшой горчинкой.

Отмечается, что устройство может смешивать как безалкогольные коктейли, так и напитки с содержанием алкоголя.