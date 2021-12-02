Медсправки для водителей начнут выдавать по-новому с 1 марта 2022 года

Приказ об этом утвердил Минздрав.



Москва. Новые правила выдачи медицинских справок для водителей вступят в силу с 1 марта 2022 года. Приказ об этом утвержден Минздравом России и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уже сообщалось, документ нацелен на выявление среди желающих получить, продлить или восстановить права на управление транспортными средствами представителей так называемых групп риска. Их будут подвергать более тщательной проверке, невзирая на результаты обычного химико-токсикологического исследования.

В частности, наркологов обяжут проверять кандидатов в автомобилисты на наличие ряда симптомов, могущих быть вызванными постоянным употреблением алкоголя или наркотиков. Это могут быть ускорение или замедление темпа мышления, эмоциональная неустойчивость, заторможенность, сонливость или возбуждение, а также физические следы инъекций и ряд других подозрительных признаков. При выявлении указанных аномалий, испытуемого будут направлять на дополнительные химические тесты.

Напомним, подобные тесты первоначально предполагалось заставить сдавать всех граждан, желающих получить или продлить водительское удостоверение. При этом процедура медосвидетельствования стала бы значительно дороже и длительнее. В результате в конце ноября 2019 года у кабинетов наркологов по всей стране выстроились очереди: россияне хотели успеть получить справки до введения новых правил.

В связи с этим президент России Владимир Путин потребовал отложить реформу. Повторно ввести новые правила Минздрав планировал с 1 июля 2020 года, однако потом этот срок перенесли на 1 января 2021 года, а затем отложили еще на год.