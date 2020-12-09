Минздрав еще на год продлил действующий порядок получения справок для водителей

Далее регионам предложат самостоятельно определяться с химическими методами выявления хронических алкоголиков.



Москва. Действующий порядок медосвидетельствования автомобилистов на получение или продление прав будет применяться до 1 января 2022 года. Решение об этом принял Минздрав, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что ведомство уже подготовило проект соответствующего приказа. Он будет опубликован после необходимых юридических процедур. Также в Минздраве заверили, что планируют расширить арсенал методов по выявлению симптомов хронического алкоголизма.

В предложенных ранее изменениях правил медосмотра в качестве единственного способа предлагался CDT-тест («определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови»). В новом варианте документа в качестве альтернативы могут быть использованы любые существующие методики, в том числе исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Регионы смогут выбрать их по своему усмотрению. В Минздраве предполагают, что данная мера позволит не допустить роста цен на исследования.

Ранее сообщалось, что дорогостоящий CDT-тест в новых правилах медосвидетельствования фигурировать не будет . Подготовить документ Минздрав планировал к 1 января 2021 года.