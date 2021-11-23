Минздрав вновь планирует изменить процедуру получения медицинских справок водителями

Желающего получить права отправят на лабораторное тестирование при наличии 3 тревожных признаков.



Москва. Процедуру медосмотра автомобилистов для получения прав на вождение могут изменить. Проект нового регламента подготовил Минздрав, пишет Коммерсантъ.

Согласно документу, врачи будут устанавливать первые признаки наркологических проблем у водителя (следы частых уколов на коже, повышенная потливость, слишком низкий пульс, сонливость, возбуждение, трясущиеся руки, эмоциональная неустойчивость).

При наличии одновременно 3 из перечисленных нарушений, желающего получить или продлить водительское удостоверение направят на лабораторное обследование. Результаты экспресс-анализа мочи при этом во внимание браться не будут.

Напомним, ужесточить процедуру проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики Минздрав планировал в конце ноября 2019 года. В частности, предлагалось обязать водителей проходить дорогостоящие химические тесты. Тогда это привело к огромным очередям в кабинеты наркологов: автомобилисты хотели получить справки по старым расценкам. В связи с этим президент России Владимир Путин потребовал отложить реформу. Повторно ввести новые правила в медицинском ведомстве хотели с 1 июля 2020 года, однако потом перенесли этот срок на 1 января 2021 года, а затем отложили еще на год.

В апреле 2021 года медицинское ведомство предлагало также обязать сдавать анализы на опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон курсантов автошкол, у которых нарколог выявит симптомы алкоголизма или наркозависимости. Ту же процедуру планировалось сделать обязательной для возвращения водительских удостоверений автомобилистам, временно лишенным прав за нарушения ПДД.