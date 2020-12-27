Глава Минздрава Франции назвал лучший способ встретить Новый год в пандемию

Оливье Веран не исключает возможности ужесточения ограничительных мер в стране.

Париж. Франция. Глава Минздрава Франции Оливье Веран назвал лучший способ встретить Новый год в пандемию. Об этом пишет «Росбалт»

По словам Верана, «лучший способ встретить Новый год» на фоне распространения коронавируса – «не встречать его».

Министр считает, что смягчение карантинных мер ради праздника приведет к росту заболеваемости. Поэтому он не исключает возможности ужесточения ограничительных мер в стране. Напомним, в настоящее время во Франции Франции действует комендантский час, рестораны и развлекательные заведения закрыты.