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Глава Минздрава Франции назвал лучший способ встретить Новый год в пандемию

18:30, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
Глава Минздрава Франции назвал лучший способ встретить Новый год в пандемию
18:30, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
289
0
#Франция\n#здоровье\n#Новый год\n#коронавирус
Фото: Flickr
289
0

Оливье Веран не исключает возможности ужесточения ограничительных мер в стране.

Париж. Франция. Глава Минздрава Франции Оливье Веран назвал лучший способ встретить Новый год в пандемию. Об этом пишет «Росбалт».
По словам Верана, «лучший способ встретить Новый год» на фоне распространения коронавируса – «не встречать его».
Министр считает, что смягчение карантинных мер ради праздника приведет к росту заболеваемости. Поэтому он не исключает возможности ужесточения ограничительных мер в стране. Напомним, в настоящее время во Франции Франции действует комендантский час, рестораны и развлекательные заведения закрыты.
18:30, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
289
0
#Франция\n#здоровье\n#Новый год\n#коронавирус