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Новый штамм коронавируса заставил страны Европы ограничить контакты с Великобританией

13:21, 21 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Новый штамм коронавируса заставил страны Европы ограничить контакты с Великобританией
13:21, 21 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Евросоюз\n#Европа\n#коронавирус\n#карантин\n#здоровье\n#инфекция\n#профилактика\n#Великобритания
Фото: pixabay.com
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Обнаруженная на острове разновидность COVID-19 более заразна, хотя летальность у нее не выше прежней.

Брюссель. Бельгия. Европейские страны принимают меры по сокращению транспортного сообщения с Великобританией, где распространился мутировавший коронавирус. Об этом пишет «Интерфакс».
В частности, Германия с 21 декабря прекращает принимать авиарейсы из Великобритании.
Власти Франции прервали пассажирское и товарное сообщение с Великобританией на 48 часов. В дальнейшем Париж поступит согласно общему решению стран Евросоюза по данному вопросу.
Авиационное и железнодорожное сообщение с Британией остановили до 1 января Нидерланды. В этой стране, кстати, из-за COVID-19 ввели режим всеобщей изоляции до середины января. Сообщение с Великобританией приостановила и соседняя Бельгия.
Аналогичным образом поступили власти Италии. Также в страну запретили въезжать тем, кто в течение последних двух недель посещал территорию Великобритании.
Похожие меры приняли страны Балтии.
Новый штамм COVID-19 признан более заразным, хотя его летальность не выше, чем у обычного. О распространении в Великобритании мутировавшей разновидности коронавируса стало известно 14 декабря.
13:21, 21 декабря, 2020
Евгений Кандаков
75
0
#Евросоюз\n#Европа\n#коронавирус\n#карантин\n#здоровье\n#инфекция\n#профилактика\n#Великобритания