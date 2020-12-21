Новый штамм коронавируса заставил страны Европы ограничить контакты с Великобританией

Обнаруженная на острове разновидность COVID-19 более заразна, хотя летальность у нее не выше прежней.



Брюссель. Бельгия. Европейские страны принимают меры по сокращению транспортного сообщения с Великобританией, где распространился мутировавший коронавирус. Об этом пишет «Интерфакс»

В частности, Германия с 21 декабря прекращает принимать авиарейсы из Великобритании.

Власти Франции прервали пассажирское и товарное сообщение с Великобританией на 48 часов. В дальнейшем Париж поступит согласно общему решению стран Евросоюза по данному вопросу.

Авиационное и железнодорожное сообщение с Британией остановили до 1 января Нидерланды. В этой стране, кстати, из-за COVID-19 ввели режим всеобщей изоляции до середины января. Сообщение с Великобританией приостановила и соседняя Бельгия.

Аналогичным образом поступили власти Италии. Также в страну запретили въезжать тем, кто в течение последних двух недель посещал территорию Великобритании.

Похожие меры приняли страны Балтии.