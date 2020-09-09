Ношение масок в Турции стало обязательным по всей стране

Ранее за отсутствие средств индивидуальной защиты штрафовали только в отдельных провинциях.



Анкара. Турция. Жителей и гостей Турции обязали носить маски на улицах и в общественных местах на всей территории страны. Распоряжение об этом министерство внутренних дел разослало 8 августа, пишет Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

Документ запрещает также ездить стоя в городском общественном транспорте, за исключением метро, трамваев и других рельсовых транспортных средств.

До недавнего времени за неиспользование индивидуальных средств защиты от коронавируса штрафовали лишь в отдельных провинциях. Прежде всего это касалось туристических районов Антальи и крупных городов (Стамбул, Анкара, Измир, Мугла).

Отмечается, что недавно глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил второй пик пандемии COVID-19 в стране. Общее количество зараженных коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 280 тыс. человек. Умерло 6 730 пациентов.