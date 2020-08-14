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Власти Вьетнама решили закупить российскую вакцину от коронавируса

11:05, 14 августа, 2020
Евгений Кандаков
Власти Вьетнама решили закупить российскую вакцину от коронавируса
11:05, 14 августа, 2020
Евгений Кандаков
131
0
#медицина\n#США\n#здравоохранение\n#Вьетнам\n#Бразилия\n#ВОЗ\n#Сербия\n#Филиппины\n#Бахрейн\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
131
0

Ранее интерес к разработке проявили также Бразилия, Сербия, Филиппины и Бахрейн.

Ханой. Вьетнам. Власти Вьетнама приобретут у России вакцину от коронавируса. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В Минздраве страны заявили, что планируют закупку, и добавили, что местные врачи ведут разработку собственного варианта препарата.

По последним данным, во Вьетнаме отмечено менее 1 тыс. случаев заражения COVID-19, умер 21 пациент.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса заявил 11 августа президент России Владимир Путин. Производство начнется в течение ближайших двух недель. Первые партии будут использованы для иммунизации представителей групп риска (врачей и педагогов). В гражданский оборот вакцина, которую назвали «Спутник V», поступит с января 2021 года. Прививки будут ставить только на добровольной основе. Владимир Путин также рассказал, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей.

Российской вакциной заинтересовался ряд зарубежных стран. В частности, испытать и начать производство в случае успеха намерены в Бразилии, сообщает Лента.ру.

Появление российской вакцины от коронавируса приветствовал президент Сербии Александр Вучич. «Я первым приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая», - заявил глава государства.

Также испытать на себе «Спутник V» пообещал президент Филиппин Родриго Дутерте. Он готов ввести препарат себе без предварительных проверок.

Кроме того, закупить вакцину планируют власти Бахрейна.

Вместе с тем США и ряд стран Европы усомнились в надежности «Спутника V». Местные политики считают средство от коронавируса из России небезопасным в плане возможных побочных эффектов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что хочет проверить данные об испытаниях препарата.

 

11:05, 14 августа, 2020
Евгений Кандаков
131
0
#медицина\n#США\n#здравоохранение\n#Вьетнам\n#Бразилия\n#ВОЗ\n#Сербия\n#Филиппины\n#Бахрейн\n#вакцинация\n#коронавирус

 

 

 


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