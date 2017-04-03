  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Британские ученые узнали, что на левом боку спать полезнее

      19:20, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:20, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      28
      0
      #здоровье\n#Великобритания\n#ученые\n#сон
      Фото: pixabay.com
      28
      0

      Это налаживает работу всех систем человеческого организма.

      Лондон. Великобритания. Британские ученые выяснили, что сон на левом боку полезнее всего для организма. По их мнению, в этот момент налаживается функционирование всех жизненно систем в организме и выводятся токсины и шлаки, пишет «ФедералПресс».

      Сон на спине вреден, так как дыхание в такой позе затрудняется. Это может привести к появлению храпа. Все это способствует снижению количества кислорода в крови, что вредно для легких и мозга.

      Спать на правом боку британские ученые тоже не рекомендуют. По их наблюдениям, длительное нахождение в такой позе затрудняет работу пищеварительной и лимфатической систем.

      19:20, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      28
      0
      #здоровье\n#Великобритания\n#ученые\n#сон
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа