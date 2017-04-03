Британские ученые узнали, что на левом боку спать полезнее

Это налаживает работу всех систем человеческого организма.

Лондон. Великобритания. Британские ученые выяснили, что сон на левом боку полезнее всего для организма. По их мнению, в этот момент налаживается функционирование всех жизненно систем в организме и выводятся токсины и шлаки, пишет «ФедералПресс».

Сон на спине вреден, так как дыхание в такой позе затрудняется. Это может привести к появлению храпа. Все это способствует снижению количества кислорода в крови, что вредно для легких и мозга.

Спать на правом боку британские ученые тоже не рекомендуют. По их наблюдениям, длительное нахождение в такой позе затрудняет работу пищеварительной и лимфатической систем.