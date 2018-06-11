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Российское метро восхитило британскую журналистку

16:45, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:45, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#безопасность\n#метро\n#журналисты\n#Россия\n#Великобритания\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: wikimedia.org
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Кэти Хопкинс: это отличное место, чтобы спрятаться, когда твою страну бомбят.

Великобритания. Известная британская журналистка Кэти Хопкинс (Katie Hopkins) сравнила метро в России и Великобритании. Видео своей прогулки по станции она выложила на своей странице в Twitter.

Российский метрополитен, который готовится принять Чемпионату мира по футболу, восхитил Кэти Хопкинс. Журналистка назвала «подземку» невероятной, чистой и историчной. Хопкинс отметила, что в отличие от британского «подполья», в России не зловеще, чище и дешевле. Все названия станций продублированы на английском языке, что удобно в преддверии ЧМ-2018.

Хопкинс также отметила, что российское метро является одним из самых глубоких в мире, пошутив: «Это отличное место, чтобы спрятаться, когда твою страну бомбят».

«Блестяще», - подытожила британская журналистка своё обращение к подписчикам.

Katie Hopkins on Twitter

Russia's Metro is all set for the #WorldCup. Unlike the British underground it feels safe, clean and historic. Brilliant! https://t.co/H2mLFcEL2L

16:45, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1261
0
#безопасность\n#метро\n#журналисты\n#Россия\n#Великобритания\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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