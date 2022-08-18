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Трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» выложили в сеть

16:44, 18 августа, 2022
Евгений Кандаков
Трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» выложили в сеть
16:44, 18 августа, 2022
Евгений Кандаков
59
0
#культура\n#США\n#Россия\n#СССР\n#кино\n#фильм\n#комедия\n#артисты\n#Голливуд\n#видео\n#трейлер\n#голливудские звезды
Фото: скриншот видео с YouTube
59
0

Фильм создан в Голливуде российским режиссером Марюсом Вайсбергом.

Лос-Анджелес. США. Американцы и россияне увидят комедию, снятую по мотивам советской «Иронии судьбы, или С легким паром!». В сети появился снятый в США англоязычный трейлер ремейка картины Эльдара Рязанова, вышедшего на экраны в 1976 году, пишут «Известия».

Как уже сообщалось, над адаптацией любимой новогодней ленты миллионов жителей СССР работал российский режиссер Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»).

Вместо Жени Лукашина в исполнении Андрея Мягкова зрители увидят Томаса Манна («Проект Х: Дорвались», «Конг: Остров черепа»). А Надю Шевелеву, сыгранную Барбарой Брыльской, воплотит Эмма Робертс (племянница Джулии Робертс, «Мы — Миллеры», «Райские холмы»). Действие перенесено в США и происходит с молодыми американцами в наши дни.

Название фильма – About Fate («О судьбе»), в русском переводе — «Ирония судьбы в Голливуде». Показ стартует в кинотеатрах 9 сентября 2022 года.

16:44, 18 августа, 2022
Евгений Кандаков
59
0
#культура\n#США\n#Россия\n#СССР\n#кино\n#фильм\n#комедия\n#артисты\n#Голливуд\n#видео\n#трейлер\n#голливудские звезды