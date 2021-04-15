«Ирония судьбы» по-американски: в США переснимут культовый советский фильм

Главную женскую роль доверили племяннице Джулии Робертс.



Лос-Анджелес. США. Культовый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» решили «пересадить» на американскую почву. Адаптацию мосфильмовской ленты 1975 года снимут в Голливуде, пишет «Российская газета».

Режиссером ремейка выступит Марюс Вайсберг, снявший ранее комедию «Бабушка легкого поведения» с двумя продолжениями.

Вместо Барбары Брыльски главную женскую роль исполнит Эмма Робертс (племянница Джулии Робертс). Написание сценария поручили Тиффани Полсен («Пара на праздники», «Нэнси Дрю»). На продюсирование фильма брошена американо-российская команда.

Когда американцы увидят любимую новогоднюю комедию жителей Советского Союза в более близких им реалиях, не объявлено.

Напомним, недавно фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Nobody» («Никто») впервые в истории вышел на первое место в американском прокате.