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«Ирония судьбы» по-американски: в США переснимут культовый советский фильм

11:13, 15 апреля, 2021
Евгений Кандаков
«Ирония судьбы» по-американски: в США переснимут культовый советский фильм
11:13, 15 апреля, 2021
Евгений Кандаков
26
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#США\n#СССР\n#Россия\n#культура\n#кино\n#фильм\n#актеры\n#Голливуд\n#голливудские звезды
Фото: twitter.com/MihailKitaycev
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Главную женскую роль доверили племяннице Джулии Робертс.

Лос-Анджелес. США. Культовый советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» решили «пересадить» на американскую почву. Адаптацию мосфильмовской ленты 1975 года снимут в Голливуде, пишет «Российская газета».

Режиссером ремейка выступит Марюс Вайсберг, снявший ранее комедию «Бабушка легкого поведения» с двумя продолжениями.

Вместо Барбары Брыльски главную женскую роль исполнит Эмма Робертс (племянница Джулии Робертс). Написание сценария поручили Тиффани Полсен («Пара на праздники», «Нэнси Дрю»). На продюсирование фильма брошена американо-российская команда.

Когда американцы увидят любимую новогоднюю комедию жителей Советского Союза в более близких им реалиях, не объявлено.

Напомним, недавно фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Nobody» («Никто») впервые в истории вышел на первое место в американском прокате.

11:13, 15 апреля, 2021
Евгений Кандаков
26
0
#США\n#СССР\n#Россия\n#культура\n#кино\n#фильм\n#актеры\n#Голливуд\n#голливудские звезды