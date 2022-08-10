В Госдуме пообещали госфинансирование фильму Стивена Сигала о Донбассе

Москва. Американский актер и режиссер Стивен Сигал может получить средства из российского бюджета на съемки фильма о Донбассе. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, пишет Газета.ру.

«Если нужна будет помощь, какое-то содействие Государственной Думы, мы, безусловно, ее окажем. Команда Сигала может совершенно законным образом подать заявку в министерство культуры и Фонд кино и получить финансирование под свой проект, но для этого надо этот проект защитить перед министерским советом. Мы готовы поддержать», — приводит издание слова депутата.

О поездке Стивена Сигала на Донбасс рассказал 9 августа глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Также он упомянул о планах кинематографиста снять документальный фильм о спецоперации российской армии и войск ДНР по освобождению региона.

Напомним, в 2016 году знаменитый американский киноактер, продюсер, режиссер и мастер боевых единоборств Стивен Сигал стал гражданином России. В 2018 году он был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.