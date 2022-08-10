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В Госдуме пообещали госфинансирование фильму Стивена Сигала о Донбассе

13:39, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Госдуме пообещали госфинансирование фильму Стивена Сигала о Донбассе
13:39, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
54
0
#культура\n#Госдума\n#депутаты\n#бюджет\n#господдержка\n#артисты\n#кино\n#фильмы\n#голливудские звезды\n#Донбасс\n#спецоперация\n#ДНР\n#Стивен Сигал
Фото: vk.com/sseagalgroup
54
0

Американский киноактер недавно побывал в районе проведения спецоперации.

Москва. Американский актер и режиссер Стивен Сигал может получить средства из российского бюджета на съемки фильма о Донбассе. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, пишет Газета.ру.

«Если нужна будет помощь, какое-то содействие Государственной Думы, мы, безусловно, ее окажем. Команда Сигала может совершенно законным образом подать заявку в министерство культуры и Фонд кино и получить финансирование под свой проект, но для этого надо этот проект защитить перед министерским советом. Мы готовы поддержать», — приводит издание слова депутата.

О поездке Стивена Сигала на Донбасс рассказал 9 августа глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Также он упомянул о планах кинематографиста снять документальный фильм о спецоперации российской армии и войск ДНР по освобождению региона.

Напомним, в 2016 году знаменитый американский киноактер, продюсер, режиссер и мастер боевых единоборств Стивен Сигал стал гражданином России. В 2018 году он был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

13:39, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
54
0
#культура\n#Госдума\n#депутаты\n#бюджет\n#господдержка\n#артисты\n#кино\n#фильмы\n#голливудские звезды\n#Донбасс\n#спецоперация\n#ДНР\n#Стивен Сигал