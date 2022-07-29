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Певицу Шакиру могут отправить в тюрьму на 8 лет за неуплату налогов

15:56, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
Певицу Шакиру могут отправить в тюрьму на 8 лет за неуплату налогов
15:56, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
59
0
#культура\n#музыка\n#эстрада\n#Колумбия\n#США\n#Испания\n#налоги\n#суд\n#Прокуратура\n#музыканты
Фото: vk.com/shakira
59
0

Такое наказание потребовала для поп-звезды прокуратура.

Эсплугес-де-Льобрега Испания. За неуплату налогов испанская прокуратура потребовала 8 лет и 2 месяца тюрьмы для известной певицы Шакиры. Также ей грозит штраф в 23 млн евро (1,4 млрд рублей), пишет Коммерсантъ со ссылкой на El Pais.

В прокуратуре заявили, что Шакира уклонялась от налогообложения в Испании с 2012 по 2014 год и выводила деньги на счета в офшорах. В ближайшие недели постановление о начале слушаний по данному делу вынесет суд испанского города Эсплугес-де-Льобрега.

Всего колумбийской поп-звезде инкриминируют 6 эпизодов правонарушений на общую сумму 14,5 млн евро (около 888 млн рублей), расследование началось в 2018 году.

По данным издания Europa Press, 27 июля Шакира отказалась от сделки с прокуратурой, позволяющей смягчить наказание, и обвинила ведомство в использовании «неподобающих средств давления».

Суть претензий заключается в том, что в указанный выше период певица проживала больше 183 дней в году в Испании, а не на Багамских островах, как она утверждает. Следовательно, Шакира обязана была платить налоги в испанскую казну, настаивают прокуроры.

Шакира Изабель Мебарак Риполь известна как вокалистка, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. На ее счету 5 премий «MTV Video Music Awards», 2 «Грэмми» в США, 8 «Латинских Грэмми», 7 Billboard Music Awards, 28 Billboard Latin Music Awards и номинация на «Золотой глобус». В 2013 и 2014 годах Шакира фигурировала в списках 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала «Форбс».

15:56, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
59
0
#культура\n#музыка\n#эстрада\n#Колумбия\n#США\n#Испания\n#налоги\n#суд\n#Прокуратура\n#музыканты