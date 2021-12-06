Редингскую тюрьму превратят в музей на деньги Бэнкси

Знаменитый уличный художник пожертвует на это 13 миллионов долларов



Рединг. Великобритания. На открытие центра искусств в историческом здании тюрьмы в британском Рединге пожертвует крупную сумму знаменитый уличный художник Бэнкси. Как сообщает со ссылкой на Sunday Times телеканал «360 градусов», живописец намерен выложить на эти цели более 13 млн долларов США.

Деньги он планирует выручить от продажи трафарета, с помощью которого создал одну из своих последних работ: граффити, изображающее побег заключенного из Редингской тюрьмы. На нем арестант в робе спускается из окна на веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. Изображение появилось на стене сооружения в марте 2021 года.

Напомним, именно в этой тюрьме отбывал срок известный британский писатель и поэт Оскар Уайльд. Там он написал, кстати, знаменитую «Балладу Редингской тюрьмы». Сейчас здание заброшено. Городские власти хотят открыть в нем центр искусств, но средств на реализацию проекта в муниципальной казне нет.

Как сообщил Бэнкси, один из коллекционеров готов приобрести его трафарет за крупную сумму. Большую часть гонорара художник пообещал пожертвовать на создание музея.

Настоящее имя и фамилия британского уличного художника Бэнкси широкой публике до сих пор неизвестны. Однако своими работами он уже снискал мировую славу, его картины продаются на аукционах за огромные деньги. Средства от продажи своих произведений Бэнкси тратит в основном на благотворительность.