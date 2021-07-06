Во Франции стартует Международный Каннский кинофестиваль

В этом году он проходит не в мае, как обычно, а в июле.



Канн. Франция. Режиссеры, артисты и кинокритики со всего мира съехались на Лазурный берег во Франции. 6 июля там открывается Международный Каннский кинофестиваль, пишет «Интерфакс».

Напомним, из-за пандемии в 2020 году мероприятие не состоялось, а в 2021 году его перенесли с мая на июль. На главный приз, Золотую пальмовую ветвь, в этом году претендуют 24 фильма. В их числе – «Аннетт» Леоса Каракса, «Французский вестник» Уэса Андерсона, «Непорочная дева» Пола Верховена, «Герой» Асгара Фархади, «Все прошло хорошо» Франсуа Озона, «День флага» Шона Пенна и другие картины.

Российский кинематограф представлен тремя лентами. В главном конкурсе участвует фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Роли в нем исполнили Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Семен Серзин, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко.

В программе «Особый взгляд» покажут российские фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего «Дело» (международное название House Arrest).