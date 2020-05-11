Из-за коронавируса отменили проведение Канского кинофестиваля

Мероприятие сменит формат.

Канны. Франция. Кинофестиваль в Каннах в 2020 году сменит формат проведения из-за коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интервью директора фестиваля Тьерри Фремо, данное им издательству «Screen Daily».

В начале июня появится список отобранных фильмов в рамках мероприятия «Канны-2020». Картины из этого списка покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. Показы продлятся до 2021 года.

«Вместо того чтобы выбирать виртуальный фестиваль, Канны будут организовывать «передислокацию» за своими стенами в сотрудничестве с осенними фестивалями», — сообщил Фремо.

Каннский фестиваль ранее отменялся только один раз — из-за Второй мировой войны, и один раз остановлен — в мае 1968 года.