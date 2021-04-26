Удмуртия в рейтинге качества жизни, избиение хоккеиста в Москве и раздача «Оскаров»

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Перед началом новой рабочей недели стоит налить себе чашечку чая или кофе, взять печенье и прочитать утренний обзор новостей.

Падали, но поднимались?

РБК представил второй рейтинг качества жизни регионов. Удмуртия в нем опустилась с 52 на 59 место. Это стало одним из самых крупных падений. Помимо Удмуртии на семь строчек ниже оказались Севастополь и Чувашия.

Основными причинами такой динамики эксперты назвали резкое сокращение розничного оборота (11,5%) и рост просроченной задолженности населения (24%). Всего же при составлении рейтинга учитывали такие факторы как оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченные кредиты, индекс «белых доходов», депозиты, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педагогами и медиками, климатическая зона.

Лидерами списка оказались Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

Культура против спорта

В СМИ появилась информация о том, что актер Александр Паль избил экс-хоккеиста молодежного ЦСКА. Как пишут «Известия», драка произошла в Хамовниках. Пострадавший заявил, что актер напал на него с двумя друзьями. Два участника потасовки задержаны, третьего ищет полиция. По словам хоккеиста, помимо ушибов у него сломан нос, лицевые кости и челюсть.

При этом сам Александр Паль сообщил, что о ситуации слышит впервые, и полиция его не задерживала, пишет Газета.ру. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал Паль.

Оскароносные

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». По данным «Интерфакса», американская киноакадемия назвала лучшим режиссером Хлою Чжао за фильм «Земля кочевников».

Лучший фильм - «Земля кочевников».

Лучший иностранный фильм - «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).

Лучший актер - Энтони Хопкинс («Отец»).

Лучшая актриса - Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников»).

Лучшая мужская роль второго плана - Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»).

Лучшая женская роль второго плана - Юн Ё Джон («Минари»).

Лучший анимационный фильм – «Душа» студии Pixar.