  • $ 77.51 ↑
  • € 92.07 ↑

В США объявили ведущих церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году

13:59, 13 апреля, 2021
Евгений Кандаков
В США объявили ведущих церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году
13:59, 13 апреля, 2021
Евгений Кандаков
125
0
#культура\n#кино\n#артисты\n#шоу-бизнес\n#Голливуд\n#голливудские звезды\n#Брэд Питт\n#премии\n#награды\n#Оскар
Фото: instagram.com/theacademy
125
0

Имена награжденных назовут Брэд Питт и Зендая.

Лос-Анджелес. США. Ведущими церемонии награждения премией «Оскар» в 2021 году станут актер Брэд Питт и актриса Зендая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как сообщается на странице Американской киноакадемии в Instagram, золотые статуэтки лучшим артистам и режиссерам будут вручать Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд.

Главная церемония пройдет по традиции в Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля. Участников допустят в зал только при наличии отрицательного теста на коронавирус по итогам ПЦР-тестирования.

Как уже сообщалось, для тех, кто не сможет приехать на вручение из-за пандемии, будут работать площадки в Лондоне и Париже.

13:59, 13 апреля, 2021
Евгений Кандаков
125
0
#культура\n#кино\n#артисты\n#шоу-бизнес\n#Голливуд\n#голливудские звезды\n#Брэд Питт\n#премии\n#награды\n#Оскар