В США объявили ведущих церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году

Имена награжденных назовут Брэд Питт и Зендая.



Лос-Анджелес. США. Ведущими церемонии награждения премией «Оскар» в 2021 году станут актер Брэд Питт и актриса Зендая. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как сообщается на странице Американской киноакадемии в Instagram, золотые статуэтки лучшим артистам и режиссерам будут вручать Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд.

Главная церемония пройдет по традиции в Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля. Участников допустят в зал только при наличии отрицательного теста на коронавирус по итогам ПЦР-тестирования.

Как уже сообщалось, для тех, кто не сможет приехать на вручение из-за пандемии, будут работать площадки в Лондоне и Париже.