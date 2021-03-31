«Оскаров» впервые планируют вручать в Лондоне и Париже

Некоторые награжденные могут не приехать в Лос-Анджелес из-за пандемии.



Лос-Анджелес. США. Впервые в истории премии Американской киноакадемии могут вручить за пределами США. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Причина – отсутствие уверенности, что все номинанты смогут приехать на торжественную церемонию в Лос-Анджелес 25 апреля из-за коронавирусных ограничений. В связи с этим в Лондоне и Париже предполагают открыть площадки для включений в общую трансляцию. Адреса этих площадок не называются, поскольку окончательного решения по ним еще нет.

Организаторы все же надеются, что большинство приглашенных смогут добраться до США. Для них готовят специальный карантинный центр, где можно будет с комфортом провести несколько дней самоизоляции.

Кстати, и в Лос-Анджелесе церемония будет проходить сразу на нескольких площадках. Это делается для того, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте. Церемонию будут транслировать одновременно из театра «Долби», а также из внутреннего двора центрального железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса.