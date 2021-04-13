У Маколея Калкина родился первый ребенок

Мальчика назвали Дакотой, в честь погибшей сестры актера.



Нью-Йорк. США. У исполнителя главной роли в культовом фильме «Один дома» Маколея Калкина появился на свет сын. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

Это первый ребенок 40-летнего артиста и его подруги Бренды Сонг. Мальчика решили назвать Дакотой, в память о погибшей в 2008 году сестре Маколея. Девушку сбила машина на пешеходном переходе, она скончалась от травм в больнице.

Напомним, в 2020 году Калкин и Сонг рассмешили пользователей соцсетей фотографией с собакой и котом, которого они вывезли на прогулку в детской коляске. Теперь они будут использовать ее по прямому назначению.

Кстати, скоро прославившийся еще в детские годы Маколей Калкин вернется на экраны во взрослом виде. Он сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов», причем уже известно, что его покажут в интимной сцене с 73-летней актрисой Кэти Бэйтс.