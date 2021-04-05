Гильдия киноактеров США присудила ежегодную премию

Лучшей лентой жюри признало «Суд над чикагской семеркой»

Лос-Анджелес. США. Главную премию Гильдии киноактеров США получил фильм «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. Жюри наградило ее за лучший актерский состав, сообщает телеканал «МИР 24».

В фильме снимались Саша Барон Коэн, Энди Рэдмейн, Джозеф Гордон-Левитт. За главную премию боролись также картины «Минари», «Ма Рейни: Мать блюза», «Одна ночь в Майами» и «Пятеро одной крови».

За лучшую мужскую роль посмертно наградили Чедвика Боузмана, сыгравшего в ленте «Ма Рейни: Мать блюза». Лучшую мужскую роль второго плана, по мнению жюри, исполнил в фильме «Иуда и черный мессия» Дэниэл Калуя.

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») получила премию за лучшую женскую роль. Юн Е-джон досталась награда за лучшую женскую роль второго плана (лента «Минари»).

Сериалы «Корона» и «Schitt's Creek» были отмечены за актерский состав на телеэкране. Джиллиан Андерсон («Корона»), а также Джейсон Бейтман («Озарк») награждены за роли в драматическом сериале.

Церемония вручения премии проводилась в 27 раз. В связи с пандемией она прошла без ведущего и красной дорожки. Выступления награжденных также были подготовлены заранее.

Напомним, недавно стало известно, что церемония вручения «Оскара» в 2021 году впервые может пройти в Париже и Лондоне.