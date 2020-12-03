Киноагрегатор составил список ведущих актеров 2020 года

Степень популярности определялась по количеству запросов на страницы артистов.



Сиэтл. США. Один из главных мировых сервисов по просмотру кинофильмов, агрегатор IMDb, опубликовал список самых популярных актеров и актрис за 2020 год. Об этом пишет «Российская газета»

Рейтинг составлялся не жюри из критиков или деятелей кинематографа, а на основе количества запросов зрителей на странички артистов, так что «человеческий фактор» был полностью исключен.

Ведущие позиции в получившемся перечне заняли следующие звезды новинок экрана 2020 года: Ана де Армас («Достать ножи», «Не время умирать»), Джулия Гарнер («Озарк»), Аня Чалотра («Ведьмак»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс»), Эрин Мориарти («Пацаны»), Марго Робби («Хищные птицы»), Эйдан Галлахер («Академия «Амбрелла»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Линда Карделлини («Мертв для меня», «Капоне: Лицо со шрамом») и Генри Кавилл («Ведьмак», «Энола Холмс»).

Добавим, сыгравшая в «Ведьмаке» роль Йеннифэр, 24-летняя актриса индо-британского происхождения Аня Чалотра отмечена также как «прорыв года».