Коппола представит новую версию «Крестного отца 3»

Создатель культового фильма решил переформатировать начало и конец ленты, есть и другие изменения.



Лос-Анджелес. США. Поклонники голливудской трилогии о «Крестом отце» увидят авторскую версию третьей части ленты. Ее решил выпустить Фрэнсис Форд Коппола, пишет Газета.ру со ссылкой на The Film Stage.

Создатель культовой картины про предводителя мафии дона Корлеоне и его семью подготовил новое начало и конец фильма, поменял местами некоторые сцены и кадры, изменено также музыкальное оформление.

Режиссер пояснил, что обновленная версия ближе тому, как он сам представлял себе «Крестного отца 3».

Ожидается, что в декабре фильм выпустят в ограниченный прокат, также он будет доступен на цифровых платформах.

Напомним, первая часть гангстерской драмы Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» по одноименному роману Марио Пьюзо вышла в 1972 году, вторая – в 1974, третья – в 1990 году. В фильмах трилогии снимались такие звезды Голливуда, как Марлон Брандо, Аль Пачино, Дайан Китон, Роберт Дювалл и другие. Музыку к ленте написал Нино Ротта.