В Индии пригрозили снести Тадж-Махал

Такие условия выставил Верховный суд, чтобы мавзолей-мечеть отреставрировали.

Индия. Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности. Об этом пишут «Известия».

За более чем 350 лет белый мрамор покрылся плесенью и потрескался, но правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.

Судьи направили правительству письмо, в котором предложили 3 варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать спецкомитет по сохранению достопримечательности.