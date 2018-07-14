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В Индии пригрозили снести Тадж-Махал

16:40, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:40, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
225
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#культура\n#архитектура\n#Индия\n#памятники архитектуры\n#суд
Фото: pixabay.com
225
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Такие условия выставил Верховный суд, чтобы мавзолей-мечеть отреставрировали.

Индия. Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности. Об этом пишут «Известия».

За более чем 350 лет белый мрамор покрылся плесенью и потрескался, но правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.

Судьи направили правительству письмо, в котором предложили 3 варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать спецкомитет по сохранению достопримечательности.

16:40, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
225
0
#культура\n#архитектура\n#Индия\n#памятники архитектуры\n#суд

 

 

 


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