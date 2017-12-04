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      Берлинский кинофестиваль откроется мультфильмом «Собачий остров»

      15:28, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:28, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      187
      0
      #культура\n#искусство\n#кино\n#Германия\n#Берлин\n#знаменитости\n#анимация\n#мультфильмы
      Фото: кадр с youtube.com
      187
      0

      Роли в нем озвучили Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон и Йоко Оно.  

      Берлин. Германия. Программу 68-го Берлинского кинофестиваля впервые в истории откроет мультфильм. Как сообщает со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Интерфакс», режиссеры, критики и артисты увидят «Собачий остров» Уэса Андерсона.   

      Анимационная лента повествует о приключениях 12-летнего подростка, который разыскивает свою собаку по всей Японии. Роли озвучили Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон и Йоко Оно. В прокат фильм выйдет в апреле 2018 года.   

      Также в пресс-службе кинофестиваля напомнили, что Уэс Андерсон ранее представлял на Берлинале три свои работы: «Семейку Тененбаум» (2002), «Водную жизнь» (2005) и «Отель «Гранд Будапешт» (2014). Последний фильм получил Серебряного медведя. 

      Добавим, 68-й Берлинский кинофестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля.

      15:28, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      187
      0
      #культура\n#искусство\n#кино\n#Германия\n#Берлин\n#знаменитости\n#анимация\n#мультфильмы

       

       

       

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