В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

Первое место заняла картина «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро.

Лондон. Великобритания. Издание «Би-би-си» опубликовало список лучших комедий всех времен по версии кинокритиков. Как пишет Лента.ру, при составлении списка было опрошено более 250 экспертов кинематографа из 52 стран.

Лучшей комедией всех времен стала картина Билли Уайлдера «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях, рассказывающая о музыкантах, которые скрывались от гангстеров, притворившись девушками.

На втором месте рейтинга находится фильм Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Третьей строчки удостоилась лента «Энни Холл» Вуди Аллена.

Первую десятку лучших замкнули кинокартины «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».